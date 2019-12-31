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المقابل عند ربنا ودعوات الناس..أول تعليق من الممرضة التي تم تكريمها بكفر الشيخ

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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محمود محسن
توجهت رانيا كمال رضوان الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي والتى تم تكريمها من محافظ كفر الشيخ بالشكر إلى المحافظ على تكريمه لها مؤكدة أنه تم تكريمها بعد تطوعها لعمل التمريض بالشارع والبيوت والمواطنين غير القادرين.

أضافت الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي خلال تصريحات تليفزيونية أنها تقوم بالعمل التطوعي منذ 6 سنوات مشيرة إلى أنها تتجه بشخصها إلى الأهالي لمتابعة حالتهم المرضية.

تابعت الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي: تطوعت لهذا العمل بدون أجر أو مقابل مؤكدة كان من المواطنين وما قمت بتقديمه لهم.

وأشارت الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي ان ما أسعدها ويكفيها هى دعوات المواطنين الصادقة لها.

وقالت الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي أن البعض حاول أن ألجأ للحصول على أجر مادي نظير هذه الخدمات لكنني رفضت معلقة "المقابل عند ربنا ودعوات الناس ليا".
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