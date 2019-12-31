AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سولاف درويش: الإصلاح الاقتصادي يجذب أنظار العالم إلى مصر

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:14 ص
صدى البلد
Advertisements
معتز الخصوصى
أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بنجاح الاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن مصر تحولت من اقتصاد خدمي قائم على الدعم إلى اقتصاد تنافسي ينافس النمو الاقتصادي في العالم.

وأضافت سولاف درويش، أنه بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسة، استطاعت الدولة المصرية جذب أنظار العالم لها مثل صندوق النقد الدولي والبنكين الدولي والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولة، بسبب التقارير التى تؤكد النجاح الكبير فى النمو الاقتصادى.

وأوضحت وكيل اللجنة أن آخر هذه التقارير ما نشرته مؤسسة "فيتش"، عن انتعاش حركة التجارة فى مصر 2020، بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فى حين تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الواردات الرأسمالية ومعدات البناء نظرًا لاستمرار دعم الحكومة المصرية لتجهيزات البنية التحتية للاستثمار.

وتابعت سولاف درويش، أن المؤسسة قد نشرت تقريرا مؤخرا حول رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوم باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تؤدي إلى تحسن الاقتصاد الكلى، كما توقعت استمرار صدارة الاقتصاد المصرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق معدل نمو أعلى من 5% خلال 2019/ 2020.
Advertisements

ترشيحاتنا

مطلعش بيقوي النظر.. طبيب عيون يفجر مفاجأة عن أطعمة صحة العين.. فيديو

للرجال | عزز مستوى الخصوبة في أسبوع بتناول هذه الأطعمة

توفي بسبب طلق ناري| أهالي مواطن يعتدون على العاملين بمستشفى قصر العيني

نكشف ملابسات فيديو تسلق مقتحمة مباراة ليفربول وتوتنهام العارية للأهرامات

للرجال والنساء.. ما هي كمية السكر المسموح بتناولها يوميا

تعرف على قيمة تذكرة دخول المتحف المصرى الكبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

ديك رومي وعنب وسمك مسلوق.. أشهر أكلات رأس السنة في العالم

بعد صورتها عارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة لمتابعيها عبر انستجرام