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أخبار العالم

مستشار آبي أحمد يلتقي وزير خارجية حكومة السراج

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:34 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكد ديكون دانيال، مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال زيارته إلى ليبيا، رغبة بلاده في دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال حل سياسي، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة.

وقال موقع ليبيا أوبزرفر إن دانيال بحث مع وزير الخارجية في حكومة السراج، محمد سياله، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وأشار الموقع إلى أن سيالة أشاد بالعلاقة بين البلدين ورحب بجهود رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" للمساهمة في حل الأزمة الليبية.
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