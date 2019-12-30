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رياضة

اتحاد الكرة: تخفيف عقوبة المدير الإداري للزمالك ومدرب حراس المرمى

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:33 م
شعار نادي الزمالك
شعار نادي الزمالك
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نور عادل
قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة المصري، إلغاء العقوبة التي وقعت على فرج عامر رئيس نادي سموحة.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق اليوم بيانًا تؤكد فيه رفع العقوبة عن فرج عامر وذلك بعد تقدمه بتظلم للجنة.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه تم إعلاء قيمة الاعتذار من جانب فرج عامر عن ما بدر منه ولذلك تم إلغاء العقوبة.

وكانت اللجنة أعلنت منع فرج عامر من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه.
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