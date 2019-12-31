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برلمان

برلماني: 2019 عام الضربات القوية لقوات حرس الحدود في تأمين الوطن

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أشاد المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، بالجهود الهائلة التي يبذلها رجال حرس الحدود وتصديهم للجريمة المنظمة وعمليات التهريب والتسلل، خلال عام 2019.

ونوه عضو مجلس النواب، في بيان له، إلى نجاح قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية، في تأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5560 كيلو مترا تقريبًا منهم 2640 كيلو متر حدود برية، و2920 كيلو متر ساحلية، وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكباري والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وعبَّر المهندس إسماعيل نصر الدين، عن شعوره بالفخر للضربات القوية التي وجهتها قوات حرس الحدود لشبكات التهريب وعصابات المخدرات، ونجاحها في ضبط 48 طن مخدرات و30 ألف متسلل، ومئات القضايا الأخرى؛ بما يحفظ للوطن أمنه واستقراره.

ولفت عضو مجلس النواب إلى نجاح القوات المسلحة والشرطة- بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- في التصدي لكافة عصابات الإرهاب والفوضى والتهريب والمخدرات والإجرام؛ وهو ما كان له صداه في الداخل والخارج.

وقال : "إن هذه النجاحات؛ رسالة للجميع بأن مصر قوية، وقادرة على هزيمة أعدائها ودحرهم".
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