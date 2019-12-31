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حوادث

أوهماه بالسفر للخارج.. حبس فتاة وشقيقها لنصبهما على سائق فى 50 ألف جنيه

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:02 ص
صورة أرشيفية - فتاة
صورة أرشيفية - فتاة
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رامى المهدى
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس فتاة وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالنصب على سائق تعرف عليهما عبر " فيسبوك" بزعم توفير فرصة عمل له بدولة خليجية مقابل 50 ألف جنيه.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من مسئولي فندق بمنطقة المستثمرين الجنوبية ـ دائرة القسم بوجود مشاجرة داخل الفندق، بالانتقال والفحص تم التقابل مع سائق وفتاة وشقيقها.

وبسؤل السائق قرر بسابقة تعرفه على الطرف الثاني عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واللذان قررا له بحضورهما للبلاد بغرض السياحة وطلبا منه حجز غرفة بالفندق محل البلاغ وسداد قيمة الحجز والتقابل معهما بمطار القاهرة لتوصيلهما للفندق.

وعقب ذلك قاما بإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له بدولة عربية واستوليا منه على مبلغ 50 ألف جنيه، إلا أنه ارتاب فى أمرهما فحضر لمحل الواقعة لمطالبتهما بإعادة المبلغ المالي، إلا أنهما رفضا ذلك فحدثت بينها مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب دون حدوث إصابات.

واعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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