أبلة فاهيتا: الهام شاهين حسدت أحمد فهمي وهنا الزاهد | فيديو

قالت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أنها معجبة بفيلم ولاد رزق 2 خاصة فريق التمثيل والفنان أحمد عز، مشيرة إلى أنها تتابع الأفلام العالمية وخاصة النجم الصاعد رامي مالك.



وانتقدت فاهيتا خلال برنامج «القاهرة الآن »، المذاع على فضائية «الحدث »، الذي تقدمه الإعلامية «لميس الحديدي»، قيام اللاعب العالمي محمد صلاح بالتقاط عدد من الصور مع عارضة أزياء، مرددا: «سايب أم مكة وارمال بلده ورايح يتصور مع بنت معصعصة».



وسخرت فاهيتا من أداء المنتخب المصري مع المدرب حسام البدري، قائلة: « زمان كوبر فرحان وشمتان فينا».



وأعلنت فاهيتا، أنها لم تذهب إلى حفل عرس الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، منوهة إلى أنهم أصيبوا بعين حسد من قبل الفنانة الهام شاهين مما تسبب في أن العروسين أصيبوا بوعكات صحية ودخلوا غرفة العمليات .