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حوادث

حبس صاحب مصنع يعبئ طفايات الحريق بمواد فاسدة فى حدائق القبة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:02 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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اسلام مقلد
قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، حبس صاحب مصنع لتجميع طفايات الحريق الفارغة وإعادة تعبئتها مستخدما مواد مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات قيام صاحب المصنع بتجميع طفايات الحريق الفارغة وإعادة تعبئتها مستخدمًا مواد مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 302 طفاية حريق " مختلفة الأوزان " و70 خرطوم طفاية حريق و50 صندوق حريق " بالبكرة والخرطوم " و1000 تيلة أمان بلاستيك و600 فونية حديد و500 محبس نحاس و350 مقبضا خاصا بطفايات الحريق و230 جلبة نحاس و200 رشاش مياه و620 كرتونة فارغة مدون عليهم أسماء شركات متخصصة في ذلك المجال، و6 تنكات و30 اسطوانة أكسجين و500 استيكر مدون عليهم و2000 استيكر إرشادي للحريق جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تعبئة طفايات الحريق وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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