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حوادث

حبس شخصين لنصبهما على المواطنين باستخدام تمثال فرعونى مقلد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد العيسوى
قررت نيابة التبين و15 مايو الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة تمثال فرعوني مقلد لاستخدامه فى النصب على المواطنين.

البداية عندما تبلغ لشرطة النجدة من شخص مجهول بحيازة أحد الأشخاص لسلاح ناري داخل سيارة تم تحديد لوحاتها بطريق الجيش بعد بوابات حلوان اتجاه القاهرة، على الفور تم اتخاذ إجراءات النشر عن السيارة وتمكنت قوة أمنية والمعين بكمين 15 مايو ـ دائرة قسم شرطة 15 مايو من ضبط السائق وبصحبته 2 آخرين حال مرورهم من كمين مستقلين السيارة.

وأقر السائق أن السيارة يعمل عليها كسائق بشركة أوبر، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على تمثال فرعوني صغير الحجم" مقلد ".

كما أقر بقيام المتهمين الثاني والثالث باستقلال السيارة قيادته من منطقة العاشر من رمضان / شرقية لتوصيلهما لطريق الكريمات نظير مبلغ مالى 700 جنيه , ونفى صلته بالتمثال المضبوط.

بمواجهة المتهمين الثاني والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها، وأقرا بتحصلهما على التمثال بقصد استخدامه فى أعمال النصب على المواطنين.
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