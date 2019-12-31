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توك شو

أكرم حسني: الفنان عماد كمال يمتلك موهبة حقيقية وصوت مميز.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
الفنان اكرم حسني
الفنان اكرم حسني
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إبراهيم القادري
قال الفنان أكرم حسني، إن هناك طفرة في المملكة العربية السعودية وهذه الطفرة لم تحدث من قبل، كما أتمنى أن أقدم عرضا يليق بنا كمصريين.

وأضاف "أكرم حسني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن تعرفه على عماد كمال كان يحتاج إلى الكثير من الوقت، لافتا الى أن عماد لديه الكثير والكثير من الأعمال التي لم نرها بعد، لأنه لديه موهبة ويقوم بالعمل عليها طوال الوقت.

وتابع "أكرم حسني" أن عماد كمال يصر دائما على تقديم أفضل ما لديه في العمل الفني، كما أنه يقوم بالتدقيق في جميع التفاصيل الصغيرة.

واستكمل: أنني تربطني بعماد علاقة أخوة وصداقة وهو يمتلك موهبة حقيقية وصوت مميز.

وأوضح" أكرم حسني: أننا نحب العمل جدا ونقوم بإعطائه كل طاقاتنا وجهودنا ووقتنا.
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