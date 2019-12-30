نائبة تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن انخفاض الدعم المقدم للفلاحين

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، بطلب احاطة عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن انخفاض الدعم المقدم للفلاحين والمزارعين في مصر، وذلك بنسبة تصل إلي 47% من إجمالي الموازنة العامة للدولة.



وأشارت "البطران" في بيان صادر عنها، أن نسبة الفلاحين في مصر تزيد عن 8 مليون مزارع لا يمكن الاستهانة بها، فضلًا عن ان انخفاض نسبة الدعم يجعل احوال الفلاحين في مصر في ضيق مستمر مما يترتب عليه تدهور مهنة الزراعة ، وتهجير للفلاحين لمهنتهم، مؤكدةً أن الفلاح يحافظ على الاكتفاء الذاتي الغذائي، بزراعته لأصناف النباتات المختلفة، وبالتالي فإنّ الدولة مع تنوّع المزروعات والمحاصيل المنتجة لديها، فإنها تستغني الاستيراد من الدول الخارجية، بالإضافة إلي أنه ينمي الاقتصاد الوطني، باعتبار حرفة الزراعة هي الداعم الأساس للاقتصاد الوطني في العديد من الدول.



وأوضحت عضو مجلس النواب، أن ترك الفلاح المصري مهنة الزراعة يترتب عليها عواقب وخيمة مثل التأثير سلبًا على الأمن الزراعي والغذائي المصري، لافتةً إلى أنه يستوجب ضرورة تقديم كافة سبل الدعم لمساعدته ولاستمراره في مهنته التي تُعد مهنة ذات شأن كبير ولها تأثير فعال علي السوق المحلية والدولية.



وطالبت "البطران" بضرورة إحالة الطلب إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، لمناقشته في أسرع وقت ممكن حتي يتم تقديم الدعم لمستحقيه من الفلاحيين.