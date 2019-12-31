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حوادث

حبس سائق ونجل شقيقه لسرقتهما فتاتين بالإكراه فى التجمع

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:59 ص
صورة أرشيفية - فتاة
صورة أرشيفية - فتاة
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اسلام مقلد
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس سائق ونجل شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة سرقة فتاتين بالإكراه وإصابة احدهما بواسطة سلاح أبيض.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من طالبتين إحداهما مصابة بجرح قررا بأنهما حال تواجدهما بمنطقة التجمع الخامس طلبا سيارة لتوصيلهما عن طريق إحدى تطبيقات الهواتف الذكية فحضرت إليها إحدى السيارات التابعة للشركة " لا تعلمان بياناتها" .

وعقب استقلالهما لها ووصولهما إلى مدخل التجمع بجوار مدرسة شهيرة دائرة القسم، توقف قائدها وترجل من السيارة وقام بفتح الشنطة وإخراج شخص آخر منها كان متخفيًا داخل الشنطة وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" , وقام بتهديدهما وتعدى على الأولى بالضرب باستخدام السلاح بحوزته محدثا ًإصابة إحداهما واستوليا منهما على هاتفين محمولين ومبلغ 450 جنيها, حقيبة بداخلها بعض الأوراق, وتركهما عقب ذلك بالطريق محل البلاغ ولاذا بالفرار بالسيارة.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة بمعرفة ضباط مباحث القسم تم تحديد وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها تابعة لشركة توصيل معروفة وتم ضبط السائق، وبمعاينة السيارة تلاحظ وجود آثار دماء على المقعد الخلفي.

واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع نجل شقيقه عاطل تم بإرشاده ضبطه, وجميع المسروقات المستولى عليها والسلاح المستخدم، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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