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اقتصاد

الصناعة: الإفراج عن 5609 رسائل استيرادية خلال العام

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
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ولاء عبد الكريم
قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة أفرجت خلال عام 2019 الجاري عن 5609 رسائل استيرادية بالإضافة لإعادة تصدير 1420 رسالة.

أضافت " جامع" في تصريحات صحفية، أن جملة المخالفات في الرسائل الاستيرادية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الجاري بلغت 990 رسالة مخالفة.

وأشارت إلى أنه تم استصدار القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2019 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 629 لسنة 2017 بشأن فرض رسوم صادر على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، والقرار الوزاري رقم 688 لسنة 2018، والقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2019 في شأن إلغاء القرار الوزاري رقم 1098 لسنة 2018 باستمرار فرض رسم الصادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف.

ولفتت إلى أنه تم استصدار القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2019 بشأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية، والقرار رقم 825 لسنة 2019 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 774 لسنة 2018 والذي يقضي بفرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية بواقع 500 جنيه للطن بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1146 لسنة 2019 في شأن استمرار رسم الصادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف.
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