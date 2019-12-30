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توك شو

كوبر شمتان فينا.. أبلة فاهيتا ساخرة من منتخب مصر وحسام البدري وكهربا ومحمد صلاح

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:54 م
حسام البدري
حسام البدري
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عبد الخالق صلاح
قالت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، إنها خرجت من عام 2019 بزيادة 10 كيلوجرامات في منطقة الأرداف، معلنة أن أفضل مكان زارته كان قبر حماتها.

وسخرت "فاهيتا"، خلال برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «الحدث»، الذي تقدمه الإعلامية «لميس الحديدي»، من انتقال اللاعب محمود كهربا إلى النادي الأهلي، مرددة «أحسن فيلم، فيلم الهروب بطولة محمود كهربا اللي منور الدنيا».

ونشرت "الحديدي"، صورة مع زوجها عمرو أديب خلال رحلة لهما في إيطاليا، وقابلت أثناءها فاهيتا بوابل من السخرية لتصويرهما بجوار عمود إنارة أكثر من مرة.

وتابعت فاهيتا، أنها معجبة بفيلم ولاد رزق 2 خاصة فريق التمثيل والفنان أحمد عز، مشيرة إلى أنها تتابع الأفلام العالمية وخاصة النجم الصاعد رامي مالك.

وانتقدت فاهيتا، قيام اللاعب العالمي محمد صلاح بالتقاط عدد من الصور مع عارضة أزياء، مرددا: «سايب أم مكة وأرامل بلده ورايح يتصور مع بنت معصعصة».

وسخرت فاهيتا من أداء المنتخب المصري مع المدرب حسام البدري، قائلة: « زمان كوبر فرحان وشمتان فينا».
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