سامح عاشور عن ادعاء تزوير القيد الابتدائي: ساذج ويخالف المنطق

نفى سامح عاشور نقيب المحامين، صحة ادعاء البعض بأن النقابة طلبت من السجل المدني كتابة "محام تحت التمرين" للمحامي المقيد ابتدائي، مؤكدا أنه ادعاء ساذج ويخالف العقل والمنطق.



وأوضح "عاشور" في بيان له اليوم الاثنين، أن المحامي هو الذي يكتب بيانات استمارة البطاقة، وهو المعني بعدم العبث بها، والتأكد من أي تعديل مخالف للحقيقة، كما أنه لا مصلحة للنقابة وللسجل المدني في ذلك التغيير.



وشدد على أن النقابة لم تتلق أي بلاغ بهذا الشأن، وستحقق في أي بلاغ يرد إليها، وتحاسب المزور أو العابث ببيانات النقابة، مطالبا أصحاب هذه الوقائع بتقديم بلاغ بشأنها للنقابة وللنيابة العامة، لأنها جريمة تزوير خائبة.