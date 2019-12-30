AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سامح عاشور عن ادعاء تزوير القيد الابتدائي: ساذج ويخالف المنطق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:51 م
سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين
Advertisements
حمادة خطاب
نفى سامح عاشور نقيب المحامين، صحة ادعاء البعض بأن النقابة طلبت من السجل المدني كتابة "محام تحت التمرين" للمحامي المقيد ابتدائي، مؤكدا أنه ادعاء ساذج ويخالف العقل والمنطق.

وأوضح "عاشور" في بيان له اليوم الاثنين، أن المحامي هو الذي يكتب بيانات استمارة البطاقة، وهو المعني بعدم العبث بها، والتأكد من أي تعديل مخالف للحقيقة، كما أنه لا مصلحة للنقابة وللسجل المدني في ذلك التغيير.

وشدد على أن النقابة لم تتلق أي بلاغ بهذا الشأن، وستحقق في أي بلاغ يرد إليها، وتحاسب المزور أو العابث ببيانات النقابة، مطالبا أصحاب هذه الوقائع بتقديم بلاغ بشأنها للنقابة وللنيابة العامة، لأنها جريمة تزوير خائبة.
Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف على قيمة تذكرة دخول المتحف المصرى الكبير

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

للرجال | عزز مستوى الخصوبة في أسبوع بتناول هذه الأطعمة

ملياردير خليجي يضخ استثمارات ضخمة في إثيوبيا

اخبار الرياضة | طائرة خاصة للأهلي إلى السعودية.. وعلاقة الخطيب بالسحر.. ومرتضى منصور يهاجم الأحمر

السيسي يوجه بتذليل عقبات المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يستقبل لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال | ماذا دار بينهم؟

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور