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أخبار العالم

المبعوث الأمريكي بإيران: أبلغنا بغداد مسبقًا بالضربات على مقرات كتائب حزب الله بالعراق

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:26 ص
المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي لدى إيران برايان هوك
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أ ش أ
أكد المبعوث الأمريكي لدى إيران برايان هوك أن الولايات المتحدة أبلغت العراق بشأن الضربات التي استهدفت قواعد لكتائب حزب الله العراقية أمس الأحد.

وقال هوك ـ في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأمريكية بُثت مساء اليوم الإثنين - إن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر كان قد أبلغ الجانب العراقي قبل شن الضربات على مواقع كتائب حزب الله في العراق، والتي أسفرت عن سقوط قتلى من الميليشيات.

وأضاف أن هذه الضربات تعزز الأمن العراقي ضد هجمات بعض الميليشيات الإيرانية، التي قتلت أيضًا عددًا من الجنود العراقيين في الآونة الأخيرة بقصف صاروخي لقواعد الجيش.

وتابع أن واشنطن ستستمر في الرد على أي هجمات تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجيش الأمريكي موجود في العراق بناءً على طلب من الحكومة، وهناك قوات عسكرية أمريكية في بعض القواعد من أجل مساعدة العراقيين في مكافحة الإرهاب.

وأضاف " إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الانفلات الإيراني في المنطقة وفي العراق، الذي لا تهتم بمصلحته وإنما تريد الهيمنة عليه ، وتوجد حاجة لردع أعمال الإرهاب الإيرانية في منطقة الخليج ، وضرورة فرض عقوبات على طهران، خاصة بسبب القتل الذي مارسته ضد أبناء شعبها".

وقال هوك " إن النظام الإيراني يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في 2019، وفي 2020 سيواجه فترة أصعب ، والشعب الإيراني أيضًا يتظاهر ويطالب بإزالة نظام قمعي عمره 40 عامًا".

كانت القوات الأمريكية قد شنت غارات أمس الأحد على قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقية، ما أدى إلى سقوط 25 قتيلًا.

وجاءت الضربات الأمريكية بعد يومين من هجوم صاروخي على قاعدة عراقية تتواجد فيها قوات أمريكية، وأدى للمرة الأولى إلى مقتل متعاقد أمريكي في العراق.
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