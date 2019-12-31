AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بمفك وزردية.. حبس عاطل لسرقته بطاريات السيارات فى عين شمس

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
Advertisements
عمرو خليفة
قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات بدائرة القسم.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس بشارع عين شمس دائرة القسم، وتمكنت من ضبط" محمد. ر. ع"، 31 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 16681 لسنة 2018م عين شمس " سرقة وسائل نقل" وبحوزته "بطارية سيارة" مجهولة المصدر"، مفك، وزردية".

وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها من داخل سيارة ملك "مايكل. ر"، 36 سنة، صيدلى بأسلوب " الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على البطارية، واتهمه بالسرقة تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه عدد 3 حوادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميلة "حسن النية" وليم. ا"، 21 سنة، شريك بمعرض سيارات ومقيم 213 شارع الفريد ـ دائرة قسم شرطة المطرية، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة وقررت المجنى عليها الثالثة بأنها كانت فى سبيلها للإبلاغ، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى اصدرت قرارها السابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يقود سيارة دون لوحات.. ضبط أكبر حرامي بطاريات في الزيتون

حبس أكبر حرامي بطاريات في الزيتون

تخصص سيارات.. حبس عامل متهم بالسرقة في المطرية

ضبط لص تخصص فى سرقة المتاجر بالمقطم

حبس عاطل سرق متجرا بمنطقة المقطم

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. 1250 جنيها لكل مواطن على بطاقة التموين

ردا على حماقات أردوغان | البرلمان: مصر لن تسمح باستغلال ليبيا لـ الإضرار بأمنها القومي

صلاة الجماعة.. 7 كلمات حرص رسول الله على ترديدها بعد ركعتي الفجر

للرجال والنساء.. ما هي كمية السكر المسموح بتناولها يوميا

ديك رومي وعنب وسمك مسلوق.. أشهر أكلات رأس السنة في العالم

بالفيديو والصور | جسم غامض يحلق في سماء نيفادا الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديك رومي وعنب وسمك مسلوق.. أشهر أكلات رأس السنة في العالم

بعد صورتها عارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة لمتابعيها عبر انستجرام

وزير الرياضة يستقبل لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال | ماذا دار بينهم؟