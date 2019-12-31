بمفك وزردية.. حبس عاطل لسرقته بطاريات السيارات فى عين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات بدائرة القسم.



البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس بشارع عين شمس دائرة القسم، وتمكنت من ضبط" محمد. ر. ع"، 31 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 16681 لسنة 2018م عين شمس " سرقة وسائل نقل" وبحوزته "بطارية سيارة" مجهولة المصدر"، مفك، وزردية".



وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها من داخل سيارة ملك "مايكل. ر"، 36 سنة، صيدلى بأسلوب " الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.



وباستدعاء المجنى عليه تعرف على البطارية، واتهمه بالسرقة تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه عدد 3 حوادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب.



وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميلة "حسن النية" وليم. ا"، 21 سنة، شريك بمعرض سيارات ومقيم 213 شارع الفريد ـ دائرة قسم شرطة المطرية، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة وقررت المجنى عليها الثالثة بأنها كانت فى سبيلها للإبلاغ، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى اصدرت قرارها السابق.