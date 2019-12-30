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التضامن: تم توفير مُرافق لطالب الأزهر الكفيف.. وسيكون معه في الامتحانات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي أنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية قامت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعرض صورة لجد وهو يصطحب شابا صغيرا إلى كلية أصول الدين.

وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي خلال تصريحات تليفزيونية أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت الموضوع باهتمام وتمت دراسة حالة الطالب الكفيف ياسر وحالة الجد ومعرفة الاحتياجات اللازمة لهما لتخفيف الأعباء عنهما. 

وتابع المستشار الإعلامي للوزارة  أنه تمت زيارة الطالب ياسر وجده وتم التأكيد على وجود رفيق لياسر يصطحبه يوميا من المنزل إلى الجامعة ويعود به على ان تتحمل الوزارة راتب هذا المرافق وتحمل نفقات الانتقال من المنزل إلى الجامعة .

وأشار المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي أن هذا المرافق سيكون أيضا مع الطالب ياسر خلال فترة الامتحانات وسيتم بالتنسيق مع جامعة الأزهر مؤكدا ان الأزهر لن يتأخر عن دعم الطالب ياسر.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي أنه تمت دراسة حالة ياسر وجده وهو من الفئة المستحقة للحصول على معاش كرامة وسيتم توفير كافة الدعم النقدي والعيني.
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