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عماد كمال: صداقتي وأكرم حسني من قبل مسلسل ريح المدام.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
الفنان اكرم حسني
الفنان اكرم حسني
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إبراهيم القادري
قال الفنان عماد كمال: إن الفنان هشام عباس هو من قام بغناء التتر في مسلسل ريح المدام وأنا من قمت بغناء اغاني المسلسل كاملة .

وأضاف "عماد كمال" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناه "النهار"،أن الفنان اكرم هو من قام بترشيحي لغناء جميع الأغاني وقد تفاجأت عندما سمعت تتر البرنامج بصوتي ولم أكن أتوقع ذلك.

وأوضح"عماد كمال"أن صداقته مع اكرم حسني من قبل مسلسل ريح المدام وقبل جامعة عين شمس أيضا.

وتابع"عماد كمال"ان انا من قام بعمل تتر برنامج مقالب وعند ذهابي للاستماع للبرنامج قمت بلقاء الفنان اكرم حسني بسبب اعتراضه علي المقلب وهذا ماسمح لنا التعرف عليه.

واستكمل"عماد كمال"أن عندما كنت طالب في جامعة عين شمس واردنا عمل ندوه قمت بدعوة الفنان اكرم واستجاب ومن هنا قمت بالغناء أمامه ومن هنا بدأ العمل بيننا .
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