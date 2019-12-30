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توك شو

بدرية طلبة: هسجل على جوجل ماب.. خد يمين أو شمال معاك الطريقين تشوز منهم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:18 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة بدرية طلبة، إن هناك مطلبا جماهيريا على السوشيال ميديا لتسجيل إرشادات "جوجل ماب" بصوتها.

وأضافت بدرية طلبة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك أحد الأشخاص تواصل معاها لتنفيذ تلك الفكرة.

وتابعت أنه سيتم اتخاذ الخريطة فقط من جوجل وسيتم دفع حق انتفاع للشركة، وسيتم التعليق على التطبيق الجديد بصوتها.

وأوضحت بدرية طلبة، أنها سيتم تسجيل الأصوات الخاصة بالتطبيق الجديد الخاص بها من بداية الأسبوع القادم.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتسجيل الجمل الشهيرة التى يحبها الجميع مثل "خد الطريق يمين أو شمال ومعاك الطريقين وأنت "تشوز" تختار منهم بقى".

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