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فن

شاهد | احتفال محمد عادل إمام بالعام الجديد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:12 م
محمد امام
محمد امام
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كريم ناصر
نشر الفنان محمد إمام، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام". 

وظهر محمد إمام، بالصورة بإطلالة شتوية أنيقة نالت على إعجاب الجماهير. 

واحتفل محمد إمام بالصورة بالعام الجديد، متمنيًا السعادة والنجاح لكل جمهوره.

وينتظر أمام عرض فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث. 

وتدور أحداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلم.
شاهد | احتفال محمد عادل إمام بالعام الجديد
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