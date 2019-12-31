أحمد موسى: تكريم شيخ المهنة محمد عبد الجواد في نقابة الصحفيين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شعبة خريجي صحافة سوهاج تحت التأسيس في نقابة الصحفيين قامت بتكريم الصحفي الكبير محمد عبد الجواد.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد من شيوخ المهنة العريقة وهو كاتب محترم أسس وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد عمل مستشارا صحفيا للرئيس الراحل السادات والأسبق حسني مبارك".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "حضر التكريم عدد كبير من الأساتذة والزملاء، وهذا الاحتفال يليق بأحد شيوخ مهنة الصحافة الذي قدم الكثير إلى المهنة على مر السنوات".



وعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا يرصد تفاصيل تكريم الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد الجواد في نقابة الصحفيين.

