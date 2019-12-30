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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

اخبار الزمالك.. موقف الأمن من القناة.. تسريب عقد أوناجم.. عرض جديد لفرجاني ساسي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:15 م
صدى البلد
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نور عادل
اخبار الزمالك.. موقف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين 30 -12-2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك والتي جاءت كالآتي:

فرجاني ساسي يتلقى عرضا من الشباب السعودي | اعرف رد الزمالك
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن تلقي النادي عرضًا من الشباب السعودى، للحصول على خدمات الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل.


نظام الاستبدال.. مرتضى منصور يكشف نتائج اجتماعه مع عمومية الجبلاية فى مؤتمر صحفى
يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء؛ للإعلان عن نتائج الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

الجهات الأمنية توافق على انطلاق قناة الزمالك
وافقت الجهات الأمنية على انطلاق قناة الزمالك وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الانتاج الإعلامي بموافقة الأمن استعدادا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة.

بالأرقام | تفوق كاسح لنادي الزمالك في البطولات القارية على الأهلي عام 2019
قبل نهاية عام 2019 بساعات قليلة شهد هذا العام أحداثا واستحقاقات متنوعة، وكان شاهدا على إنجازات عديدة لكرة القدم المصرية خصوصًا الأندية المصرية والتى انتصرت فى محافل و هزمت فى أخرى.

تسريب عقد محمد أوناجم مع الزمالك يكشف عن مفاجأة | صور
كشف تسريب تعاقد نادي الزمالك، مع المغربي محمد أوناجم، مهاجم الفريق الأبيض، خلال مدة التعاقد الممتدة لثلاثة مواسم مفاجآت عديدة.
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