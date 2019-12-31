محامي متخصص بقضايا الأسرة: قانون الأحوال الشخصية الحالي جعل مصير الطفل بين التعذيب والقتل

أكد وليد زهران محامي متخصص في قضايا الأسرة، أنه منذ ما يقرب من 10 سنوات ونحن نطالب بإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن التعامل بالقطعة مع القانون أضر بمنظومة الأحوال الشخصية في مصر.



واضاف المحامي المتخصص في قضايا الأسرة خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عندما يتم اللجوء لتعديل القانون لا يتم تعديله بما يتماشى مع العصر انما يتم تعديل بعض المواد مثل سن الحضانة الذي تم تعديله مرتين.



وتابع المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، أن تعديل بنود النفقات وأحكامها وسن الحضانة هو بالقطعة ، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك قانون موحد وعادل يحمي الأسرة المصرية بالكامل.



واشار الى أن القانون الحالي لا يحمي الزوج والزوجة والطفل ، مؤكدا ان الطفل هو الحالة الأضعف الذي إما ان يكون معذب أو مقتول بسبب قوانين الحضانة .



وقال المحامي المتخصص في قضايا الأسرة أن التعامل مع قانون الأحوال الشخصية أصبح كالمسكنات واصبح على صفيح ساخن وتراشق بالألفاظ ، وما تم مؤخرا ظهرت النزاعات العنصرية وإذا لم يتم إتخاذ إجراء سيكون هناك نزاعات عنصرية أكثر ستظهر ولا بد من سماع متضرري الأحوال الشخصية من الطرفين.