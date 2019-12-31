غدا فتح باب التسجيل للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بـ"بنات عين شمس"

أعلنت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، أنه اعتبارًا من غد الأربعاء 1 يناير، سيتم فتح باب التسجيل للطلاب المستجدين لبرامج الدراسات العليا بالكلية بنظام الساعات المعتمدة إلكترونيًا وذلك عبر الرابط المتاح للكلية علي صفحتها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتسجيل اضغط هنا .
وأضافت عميدة الكلية: نعمل دائمًا علي دراسة احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية ونؤهل خريجينا لهذه الاحتياجات وفي هذا الإطار يبدأ ولأول هذا العام برنامج جديد لتربية الطفل وتبدأ به الدراسة به لأول مرة هذا العام تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة.
تبدأ الدراسة بالبرنامج الجديد.. فيما أوضحت الدكتورة حنان السعيد وكيل الكلية للشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه سوف يتم فتح الملفات وتقديم المستندات ودفع المصروفات اعتبارًا من 12 يناير المقبل ولمدة أسبوع.
ومن ناحية أخري، قامت الدكتورة رقية شلبي عميدة الكلية بالاطمئنان علي سير امتحانات طلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس والتي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس 23 يناير المقبل.
وأضافت عميدة الكلية: نعمل دائمًا علي دراسة احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية ونؤهل خريجينا لهذه الاحتياجات وفي هذا الإطار يبدأ ولأول هذا العام برنامج جديد لتربية الطفل وتبدأ به الدراسة به لأول مرة هذا العام تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة.
تبدأ الدراسة بالبرنامج الجديد.. فيما أوضحت الدكتورة حنان السعيد وكيل الكلية للشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه سوف يتم فتح الملفات وتقديم المستندات ودفع المصروفات اعتبارًا من 12 يناير المقبل ولمدة أسبوع.
ومن ناحية أخري، قامت الدكتورة رقية شلبي عميدة الكلية بالاطمئنان علي سير امتحانات طلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس والتي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس 23 يناير المقبل.