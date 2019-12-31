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حوادث

حبس عاطلين لاتجارهما فى المخدرات بـ القاهرة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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رامى المهدى
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهما حوالى نصف كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة القطامية.

وكان قد نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث، فى ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، وأحدهم مقيم بمحافظة بنى سويف والآخر بمحافظة المنيا، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 460 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تأتى تلك الحملات، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.
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