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أحمد موسى عن تراكم مخلفات البناء على طريق: هناك من يتعمد تشويه شبكة الطرق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:38 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد المواطنين قام بتصوير مقطع فيديو لـ طريق مؤدٍ إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبه كم هائل من مخلفات البناء على جانبي الطرق.

وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الطريق يسمح بمرور سيارة واحدة فقط بسبب كثرة مخلفات البناء المتراكمة على جانبي الطريق".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "هناك من يرغب في غلق الطريق بشكل كامل وهناك من يتعمد مضايقة المصريين ويرغب في تشويه الطرق الجديدة التي صرف عليها مليارات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، حديثه "يجب منع إلقاء مخلفات البناء على الطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة لأنها قد تتسبب في كوارث وضبط المتسببين في ذلك".
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