أحمد موسى عن تراكم مخلفات البناء على طريق: هناك من يتعمد تشويه شبكة الطرق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد المواطنين قام بتصوير مقطع فيديو لـ طريق مؤدٍ إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبه كم هائل من مخلفات البناء على جانبي الطرق.





وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الطريق يسمح بمرور سيارة واحدة فقط بسبب كثرة مخلفات البناء المتراكمة على جانبي الطريق".





وتابع الإعلامي أحمد موسى "هناك من يرغب في غلق الطريق بشكل كامل وهناك من يتعمد مضايقة المصريين ويرغب في تشويه الطرق الجديدة التي صرف عليها مليارات".



