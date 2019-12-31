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اقتصاد

التموين: تكثيف المعروض من السلع لتقليل الأعباء على محدودي الدخل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
بطاقات تموينية
بطاقات تموينية
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محمد صبيح
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

وذكر "المصيلحي" في تصريحات له أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأصدر "المصيلحي" تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، في ظل استمرار سياسة وزارة التموين بتخفيف أعباء المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وذكر أن شركتا الجملة (العامة، والمصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية انتهتا من صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2019 بنسبة 100%؜، ويجرى الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتى، والمجمعات الاستهلاكية) السلع التموينية عن شهر يناير 2020 .
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