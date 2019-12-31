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تعليم

التعليم تصدر تعليمات جديدة بشأن مدارس التأسيس العسكري

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية جديدة بشأن مدارس التعليم الفني التي تطبق نظام التأسيس العسكري

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات : أنه في حالة فصل الطالب من المدرسة ، لتجاوزه في نسبة الغياب في مقرر التربية العسكرية ، فلا يحق له إعادة القيد في ذات المدرسة ، ويتم إعادة قيده في أقرب مدرسة فنية أخرى ، وفي حالة عدم وجود التخصص الذي يدرس به الطالب يتم الرجوع لقطاع التعليم الفني لاتخاذ اللازم

كما شددت وزارة التربية والتعليم على أنه يحق لقائد المدرسة ، مطابقة الغياب المقيد بسجلات التأسيس العسكري بالدفاتر المعتمدة في شئون الطلاب ، والحكومة الالكترونية و شئون العاملين يوميا

وأكدت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بتوفير الزي العسكري لجميع الصفوف الدراسية بالمدرسة

وتلتزم مدارس التأسيس العسكري بإدراج مادة التربية العسكرية في شيتات امتحانات الفصل الدراسي الاول وكذلك في جداول امتحانات نهاية العام

وكانت قد وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن.

وقد تم تنفيذ البروتوكول بدءًا من العام الدراسي المقبل 2019/2020 في عدد 27 مدرسة فنية صناعية بواقع مدرسة في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

ويتم في هذه المدارس تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى بمعرفة قيادة الدفاع الشعبي، وتعتبر المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب، ويتم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح التي هي من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
التعليم تصدر تعليمات جديدة بشأن مدارس التأسيس العسكري
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