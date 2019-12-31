AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

متابعة دورية لرفع القمامة من الشوارع في الدقهلية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:50 ص
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لرئيس حي شرق وغرب المنصورة بعمل ورديات بصفة دورية وعلى مدار الساعة لرفع القمامة من جميع شوارع مدينة المنصورة ورفع الأتربة ودهان الأرصفة لتظهر شوارع المدينة في أبهى صورها .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الليلة لتفقد النظافة بمدينة المنصورة بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي غرب المنصورة والمرسى هيكل رئيس حي شرق .

كما وجه محافظ الدقهلية لرئيس حي شرق وغرب بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شبكات المرافق لعمل دراسة لوضع صناديق القمامة تحت الأرض في الأماكن المتاحة بالشوارع الرئيسية والخالية من أي مرافق .

ووجه المحافظ لرئيس حي شرق بتطوير ملاعب كرة القدم الواقعة في نهاية شارع قناة السويس خلال اسبوع لتقديم خدمة رياضية للشباب وقال " وفروا أماكن ترفيهية للمواطنين" .

ووجه مختار لرؤساء الأحياء بالنزول إلى الشارع يوميا في الصباح والمساء لتفقد الشوارع ومشاكل المواطنين والعمل على حلها ورصد جميع المخالفات ومتابعة منظومة النظافة .
متابعة دورية لرفع القمامة من الشوارع في الدقهلية
متابعة دورية لرفع القمامة من الشوارع في الدقهلية
متابعة دورية لرفع القمامة من الشوارع في الدقهلية
متابعة دورية لرفع القمامة من الشوارع في الدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام والمساعد بالمتابعة اليومية لملف النظافة

استمرار عمل حملة النظافة المكبرة في شوارع مدينتي المنصورة وطلخا

محافظ الدقهلية: حملات نظافة مكبرة وتأمين أعمدة الإنارة

بلاش تضيعوا مجهودنا.. محافظ الدقهلية يحرج رؤساء المراكز: أين النظافة؟

دون حراسة .. محافظ الدقهلية يتجول في شوارع المنصورة للوقوف على مستوى النظافة

مش عايز حباية تراب.. محافظ الدقهلية يوجه برفع المخلفات من الشوارع

ترشيحاتنا

الحكومة: فتحنا باب المعاش المبكر لمن يرغب بمزايا

مطلعش بيقوي النظر.. طبيب عيون يفجر مفاجأة عن أطعمة صحة العين.. فيديو

أبلة فاهيتا تحرج لميس الحديدي وتهديها خرطوشة سجائر على الهواء

نقيب الصحفيين: إجراءات جديدة لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي المهنة

لعدم إتقانهم اللغة العربية | تحرير محضر لـ أساتذة بكلية الزراعة جامعة المنوفية

تركيا ترسل سفينتين حربيتين إلى الجزائر | اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يستقبل لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال | ماذا دار بينهم؟

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور