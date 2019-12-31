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فن

صاصا نفسه فى الهنا.. صلاح عبدالله يهنئ الجمهور بالعام الجديد 2020.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:48 ص
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
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سعيد فراج
نشر الفنان صلاح عبدالله، مقطع فيديو قصير، في تغريدة له عبر حسابه السشخصي على تويتر، ليعيد به على متابعيه بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية الجديدة.

وعلق صلاح عبدالله، على قائلًا: "يا آخر يوم في السنة قول لأول يوم .. صاصا نفسه في الهنا والسعادة يعوم .. أنا وحبايبي يارب وكل الطيبين".

وأعلن الفنان صلاح عبدالله عن الانتهاء من تصوير مسلسل "اتنين فى الصندوق وسوف يتم عرضه بداية العام المقبل.

جدير بالذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان صلاح عبدالله فيلم صندوق الدنيا بطولته ورانيا يوسف ومن تأليف وإخراج عماد البهات.
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