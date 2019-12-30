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أخبار البلد

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة القداس الإلهي لوداع رفات القديسة تريزا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:45 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك
بطريرك الأقباط الكاثوليك
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كتب – سامح سلام
ترأس صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي لوداع رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.

أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية ببازيليك القديسة تريزا بشبرا، بمشاركة عدد من أصحاب السيادة المطارنة الكاثوليك بمصر، ولفيف من الآباء الكهنة، كما حضر أيضًا عدد من المؤمنين الذين جاءوا من أجل وداع الرفات المقدس.

وجدير بالذكر أن رفات القديسة تريزا قد زار البلاد منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي، حيث زار معظم أنحاء مصر، علما بأن الرفات سيعود إلى دولة فرنسا خلال الساعات المقبلة.

وكان الأنبا إبراهيم إسحق قد ترأس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر مساء يوم 24 ديسمبر الجاري، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر البطريركية بحدائق القبة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد على رأس وفد رفيع من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
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