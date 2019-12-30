مصطفى وزيرى: تطوير كافة المناطق المحيطة بالمتحف المصرى.. فيديو

قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المومياء التي تتواجد في المتحف المصري بالتحرير سيتم نقلها إلى المتحف القومي المتواجد في الفسطاط ويتم نقل 22 مومياء ملكية.
وأضاف مصطفى وزيرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج"من مصر" المذاع على قناة" cbc"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترض على نقل المومياء الملكية نقلا عاديا، لافتا إلى أنه يجب عمل موكب ملكي على أعلى تنظيم يقوم بلفت أنظار العالم إلينا ويجب أن نقوم بتطوير متحف التحرير وتطوير جميع المنشآت حوله.
وأوضح مصطفي وزيرى أن جميع القيادات التنفيذية تقوم بتمهيد الطريق لنقل المومياوات من ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط مرورى بالكورنيش والعمائر المحيطة به.
وتابع مصطفي وزيري أن جموع المصريين يعلم أن المسلة التي ستنقل إلى التحرير كانت مهدرة وغير مستغلة في مكانها وهو صان الحجر وقمنا بجلبها وعمل الترميمات اللازمة لها وهذا ما دفعنا إلى جلبها إلى ميدان التحرير.
واستكمل مصطفي وزيرى أن تطوير ميدان التحرير سيكون على عكس ميادين العالم أجمع.
وأضاف مصطفى وزيرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج"من مصر" المذاع على قناة" cbc"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترض على نقل المومياء الملكية نقلا عاديا، لافتا إلى أنه يجب عمل موكب ملكي على أعلى تنظيم يقوم بلفت أنظار العالم إلينا ويجب أن نقوم بتطوير متحف التحرير وتطوير جميع المنشآت حوله.
وأوضح مصطفي وزيرى أن جميع القيادات التنفيذية تقوم بتمهيد الطريق لنقل المومياوات من ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط مرورى بالكورنيش والعمائر المحيطة به.
وتابع مصطفي وزيري أن جموع المصريين يعلم أن المسلة التي ستنقل إلى التحرير كانت مهدرة وغير مستغلة في مكانها وهو صان الحجر وقمنا بجلبها وعمل الترميمات اللازمة لها وهذا ما دفعنا إلى جلبها إلى ميدان التحرير.
واستكمل مصطفي وزيرى أن تطوير ميدان التحرير سيكون على عكس ميادين العالم أجمع.