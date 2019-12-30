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مرأة

وفاة مصفف الشعر حمادة سليم بعد معاناة مع المرض

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:46 م
مصفف الشعر حماده
مصفف الشعر حماده سليم
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حياة عبد العزيز
توفي مصفف الشعر الشاب حمادة سليم بعد معاناة طويلة مع المرض .

اشتهر حمادة سليم في مجال الجمال، حيث استطاع إثبات ذاته، بشهادة الكثير من العرائس.

وتعاون حمادة سليم مصفف الشعر مع أشهر خبيرات التجميل مثل مي الباهي، ودينا راغب، ومنى إسماعيل.

والجدير بالذكر أن لديه فقرات عديدة في برامج الموضة والجمال.
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