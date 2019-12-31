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برلمان

أخبار البرلمان | أول رد بعد إضافة 1250 جنيها للفرد على بطاقات التموين | ويعلق على حماقة أردوغان

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:23 ص
عبد الرحمن سرحان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاثنين 30 ديسمبر:

أول رد من البرلمان عن إضافة 1250 جنيها للفرد على بطاقات التموين

أول تعليق من دفاع البرلمان على توقيع أردوغان مذكرة التدخل العسكري فى ليبيا

ردا على حماقات أردوغان | البرلمان: مصر لن تسمح باستغلال ليبيا لـ الإضرار بأمنها القومي

النواب يرد على تثبيت سعر الدواجن لمدة 6 أشهر

دراسة لـ مستقبل وطن: مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء العالمي للسياحة خلال 2019

طلب إحاطة أمام البرلمان بسبب تهديد 4500 أسرة بمركز شبين الكوم بالطرد من منازلهم

طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن تزويد العدادات الكودية ببرامج ناطقة للمكفوفين

برلمانية: رفض الأحزاب مناقشة قانون الإدارة المحلية تغريد خارج السرب

نائب يطالب "المالية" بتنفيذ التكليف الرئاسى بمكافحة التهرب الضريبي

متحدث البرلمان: نجاحات القوات المسلحة تؤكد حجم المؤامرات ضد الدولة
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