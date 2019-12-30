مجلس الصحفيين يقرر تقديم بلاغ للنائب العام ضد منتحلي صفة صحفى

ناقش مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعة مساء الاثنين أزمة الكيانات الوهمية، وقرر التقدم ببلاغات رسمية للنائب العام ضد أشخاص منتحلي صفة صحفي، لكيانات موازية للنقابة تخالف القانون والدستور.



وقال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين إنه أعد قائمة بتلك الكيانات الموازية، وقام بعرضها على المجلس، والتي بلغ عددها نحو 12.



وقرر المجلس انتداب مستشار قانوني من الخارج، للاستعانة به في الأزمة، متابعًا: "عرضنا 5 أسماء من أفضل المستشارين القانونيين، سيقع الاختيار على الأفضل منهم".