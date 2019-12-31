تتر برنامج باب الغنا.. رنا سماحة تروج لأحدث أعمالها

روجت الفنانة رنا سماحة، لأحدث أعمالها الفنية، تتر برنامج "باب الغنا ٢٠٢٠"، وذلك من خلال تغريدة لها عبر تويتر، وعلقت عليه: "من كلماتي وألحان مينا عطا وتوزيع سام إيميل".



من جهة أخرى، أطلقت رنا سماحة أغنيتها الجديدة "أميرة الحب" بطريقة الفيديو كليب، بعد أن قامت بتصويرها في بيروت، وهي من كلمات وتولى إخراج الكليب عادل سرحان.



ويظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذي لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.



ومن المقرر أن يتم طرحها بعد انتهاء عمليات المونتاج خلال الأيام المقبلة، معربًا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرحها.



آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فيني وجع"، وهى من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.