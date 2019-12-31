مجلس الصحفيين يفوض النقيب للتواصل مع رؤساء تحرير صحف انتهكت ميثاق الشرف

فوض مجلس نقابة الصحفيين، النقيب ضياء رشوان، للتواصل مع رؤساء تحرير بعض الصحف القومية، في أزمة انتهاك بعض رؤساء تحرير الصحف لميثاق الشرف، والخوض في الحياة الشخصية لمواطنين وبعض أعضاء مجلس النقابة.



وكشف مصدر مسؤول ل "صدى البلد" ان مجلس النقابة فوض النقيب بمهلة ثلاثة أسابيع لحل الأزمة، والتواصل مع رؤساء تحرير تلك الصحف، وذلك حفاظًا لكرامة الزملاء وهيبة النقابة.



وكان عدد من أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية والمواطنين قد تقدموا بمذكرة للنقابة؛ ضد انتهاك بعض الصحف القومية لميثاق الشرف، ومهاجمة بعض الزملاء.