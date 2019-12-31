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ديك رومي وعنب وسمك مسلوق.. أشهر أكلات رأس السنة في العالم

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:21 ص
اشهر الاكلات في رأس
اشهر الاكلات في رأس السنة حول العالم
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رشا عوني
ساعات قليلة ويحتفل العالم بالعام الجديد 2020، البعض يحتفل برفقة الأصدقاء في سهرات، حتى صباح اليوم الأول من العام الجديد والبعض الآخر يحتفل بتجمع عائلي على سفرة واحدة في ليلة رأس السنة، فهناك العديد من الأكلات الشهيرة التي يتم تقديمها خصيصا في ليلة رأس السنة في الكثير من دول العالم.

بعض شعوب العالم يقدمون أكلات مختلفة اعتبارا منهم أن لها علاقة بالحظ في العام الجديد، والبعض الآخر يقدمها كمجرد عادة سنوية، إليك أبرز الأكلات الشهيرة حول العالم في ليلة رأس السنة بحسب موقع bright side ..

١- 12 ثمرة عنب

يقوم شعوب إسبانيا والبرتقال وكوبا بعادة غريبة وهي تناول ١٢ ثمرة من العنب في ليلة رأس السنة ، وبمجرد أن تدق الساعة الثانية عشر ، يبدأ كل شخص في تناول حبات العنب مع تمني ١٢ أمنية بالعام الجديد .

٢- كعكة تحتوي على عملة نقدية

في رومانيا وبلغاريا وإسبانيا يتم إعداد كعكة شهية ليلة رأس السنة، توضع بداخلها قطعة نقدية بشكل عشوائي ، وبعد تقطيع الكعكة وتوزيعها على أفراد الأسرة أو الأصدقاء، فمن يعثر على القطعة النقدية بداخل قطعته فهو الأكثر حظا في العام الجديد .

٣- الديك المحشي

ومن العادات الغريبة في إيطاليا تقديم ديك محشي ليلة رأس السنة ، يتم حشوه بالأعشاب والتوابل ونوع لحم ليكون الوجبة الرئيسية في ليلة رأس السنة .

٤_ الطعام الصيني

السفرة الصينية ليلة رأس السنة تكاد تكون منوعة ومختلفة، يقدمون أصنافا مختلفة مثل حلوى الفاكهة التي تصنع من الأرز والسكر والفواكه، كذلك يقدمون السمك المسلوق، البازلاء، الفاصوليا، والمكرونة الطويلة .

٥- البودينج في بريطانيا

وهو من أشهر الأطباق هناك ويصنع من الخبز والدقيق والزبيب والتوابل والبيض ، وعادة ما يتم إعداده في المطاعم ليلة رأس السنة.

٦- الديك الرومي في المكسيك

عادة ما يتم إعداد طبق الديك الرومي المحشي باللحم و المكسرات والتوابل والجبن .

٧- التشيستر في البرازيل

وهو عبارة عن ديك رومي مدخن يتم إعداده بطريقة شهية ليقدم ليلة رأس السنة ويتم تقديمه مع الموز المقلي .
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ديك رومي وعنب وسمك مسلوق.. أشهر أكلات رأس السنة في العالم

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