اخبار الفن .. الموت يفجع خالد سليم .. غرور أحمد فهمي .. قرار عاجل في قضية خلع سارة نخلة ..عشق رانيا يوسف للرجال

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
الموت يفجع الفنان خالد سليم
نشر الفنان خالد سليم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة عمته.
قرار عاجل في قضية خلع سارة نخلة من أحمد عبد الله محمود
كشفت الكاتبة حنان البنبى، والدة الفنان أحمد عبدالله محمود عن قرار المحكمة اليوم فى قضية الطلاق التي رفعتها الفنانة سارة نخلة على نجلها حيث تم رفض الدعوى المرفوعة من سارة نخلة.
4 نجمات حققن حلم الأمومة في 2019 | نجمات مسرح مصر لهن نصيب الأسد
هناك العديد من الفنانات اللواتي رزقن بأطفال فى عام 2019 لـ يحققن حلم الأمومة لأول مرة حيث شاركن الجمهور الفرحة بقدوم أطفالهن إلى الحياة.
متوجعش قلبي .. القصة الكاملة لأزمة بدرية طلبة مع جوجل بسبب تطبيق GPS
أثارت الفنانة بدرية طلبة حالة من الجدل الواسع بعد أن أعلنت عن نيتها تقديم تطبيق GPS لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل.
وفاة والدة المخرج علي العلي
نشر المخرج البحرينى علي العلي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن وفاة والدته.
أحمد فهمي يواصل استفزاز متابعيه: أحلى حاجة الغرور
نشر الفنان أحمد فهمى تعليقا مثيرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يستفز به متابعيه مجددا بعد حالة الجدل التى أثارها فى الفترة الاخيرة نتيجة ردوده القاسية والعنيفة مع متابعيه.
عكس تصريحاتها | رانيا يوسف تعشق الرجال وتحترف الغناء | تفاصيل
نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو من مسلسلها الجديد "الانسة فرح" والذى يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
الموت يفجع الفنان خالد سليم
نشر الفنان خالد سليم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة عمته.
قرار عاجل في قضية خلع سارة نخلة من أحمد عبد الله محمود
كشفت الكاتبة حنان البنبى، والدة الفنان أحمد عبدالله محمود عن قرار المحكمة اليوم فى قضية الطلاق التي رفعتها الفنانة سارة نخلة على نجلها حيث تم رفض الدعوى المرفوعة من سارة نخلة.
4 نجمات حققن حلم الأمومة في 2019 | نجمات مسرح مصر لهن نصيب الأسد
هناك العديد من الفنانات اللواتي رزقن بأطفال فى عام 2019 لـ يحققن حلم الأمومة لأول مرة حيث شاركن الجمهور الفرحة بقدوم أطفالهن إلى الحياة.
متوجعش قلبي .. القصة الكاملة لأزمة بدرية طلبة مع جوجل بسبب تطبيق GPS
أثارت الفنانة بدرية طلبة حالة من الجدل الواسع بعد أن أعلنت عن نيتها تقديم تطبيق GPS لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل.
وفاة والدة المخرج علي العلي
نشر المخرج البحرينى علي العلي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن وفاة والدته.
أحمد فهمي يواصل استفزاز متابعيه: أحلى حاجة الغرور
نشر الفنان أحمد فهمى تعليقا مثيرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يستفز به متابعيه مجددا بعد حالة الجدل التى أثارها فى الفترة الاخيرة نتيجة ردوده القاسية والعنيفة مع متابعيه.
عكس تصريحاتها | رانيا يوسف تعشق الرجال وتحترف الغناء | تفاصيل
نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو من مسلسلها الجديد "الانسة فرح" والذى يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.