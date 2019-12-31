أبرزها منح عضوية نقابة الصحفيين الشرفية لزميلة الدستور الراحلة.. تفاصيل اجتماع مجلس الصحفيين

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا مطولا، الإثنين، لاستكمال مناقشة الملفات التي بدأتها خلال الاجتماع الماضي.



واحتفل مجلس نقابة الصحفيين قبل بدء اجتماعه، بعضو المجلس، حسين الزناتى بتوليه رئاسة تحرير مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام، ونظموا له احتفالا بهذه المناسبة.



وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أصدرت قرارا بتعيين الزميل حسين الزناتى نائب رئيس تحرير الأهرام رئيسًا لتحرير مجلة علاء الدين خلفًا للزميلة ليلى الراعى.



وكان حسين الزناتى أحد مؤسسي المجلة من أعدادها التجريبية، عام ١٩٩٣ وعمل بها لمدة ٩ سنوات قبل انتقاله إلى الأهرام اليومي حتى أصبح نائبًا لرئيس تحريرها وعضوًا بمجلس نقابة الصحفيين.



وقرر مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع الموافقة على منح العضوية الشرفية لنقابة الصحفيين، للكاتبة الصحفية الراحلة هيام عزام مراسلة جريدة الدستور بمحافظة الفيوم.



من جانب آخر، ناقش المجلس عدة ملفات هامة منها إعادة فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع العلاج بداية من ١ يناير ٢٠٢٠ .



ولم يناقش المجلس خلال اجتماعه مستجدات أزمة الصحفيين بجريدة التحرير، كما لم يناقش ملفي القيد والتكويد.



من جانب آخر لم تتقدم النقابة ببلاغ رسمى للنيابة حول واقعة فقد الشيكات بمترو الأنفاق حتى الآن.



وفوض مجلس نقابة الصحفيين، النقيب ضياء رشوان، للتواصل مع رؤساء تحرير بعض الصحف القومية، في أزمة انتهاك بعض رؤساء تحرير الصحف لميثاق الشرف، والخوض في الحياة الشخصية لمواطنين وبعض أعضاء مجلس النقابة.



وكشف مصدر مسؤول لـ"صدى البلد" ان مجلس النقابة فوض النقيب بمهلة 3 أسابيع لحل الأزمة، والتواصل مع رؤساء تحرير تلك الصحف، وذلك حفاظًا لكرامة الزملاء وهيبة النقابة.



وكان عدد من أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية والمواطنين، تقدموا بمذكرة للنقابة؛ ضد انتهاك بعض الصحف القومية لميثاق الشرف، ومهاجمة بعض الزملاء.



كما ناقش مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه، أزمة الكيانات الوهمية، وقرر التقدم ببلاغات رسمية للنائب العام ضد أشخاص منتحلي صفة صحفي، وكيانات موازية للنقابة تخالف القانون والدستور.



وقال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين إنه أعد قائمة بتلك الكيانات الموازية، وقام بعرضها على المجلس، والتي بلغ عددها نحو 12 كيانا.



وقرر المجلس انتداب مستشارًا قانونيًا من الخارج، للاستعانة به في الأزمة، مضيفا عرضنا 5 أسماء من أفضل المستشارين القانونيين، سيقع الاختيار على الأفضل منهم".