صدمها قطار.. نقل أشلاء جثة قتيلة المصعد إلى مستشفى إيتاي البارود.. أم تذهب للولادة فتتوفى طفلتها الكبرى في الأسانسير.. والتحقيقات: الصيانة أجريت له منذ 4 أيام

- سيل من الدماء بسبب الميراث.. تجديد حبس طرفي مشاجرة 15 يوما

- بسبب حذاء | مقتل عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بـ المرج



لقيت طالبة في الصف الأول الثانوى الصناعى، مصرعها، الاثنين، تحت عجلات أحد القطارات القادمة من الإسكندرية للقاهرة، وذلك في أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمحطة التوفيقية بمحافظة البحيرة، وتم نقل أشلائها لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من المستشفى العام بايتاى البارود يفيد بوصول أشلاء جثة طالبة صدمها قطار.



وبالانتقال تبين أنه في أثناء عبور" ندى السعداوي" 16 سنة، مقيمة الضهرية، طالبة بالثانوي الصناعي في كوم حمادة، مزلقان السكة الحديد بمحطة التوفيقية، اصطدم بها القطار القادم من الاسكندرية الى القاهرة وحول جثتها لأشلاء.



وحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة؛ قرر المستشار عبدالله السعيد وكيل النائب العام التصريح بدفن الجثة.



كما كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مصرع طفلة داخل المصعد الخاص بإحدى العيادات التابعة للإدارة الصحية بكفر شكر والمنقول إليها مؤقتا الخدمات الطبية بمستشفى كفر شكر المركزي الخاضع للتطوير حاليا، عن أن والدتها من قرية هلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحضرت لإجراء عملية الولادة بكفر شكر، وكانت برفقتها والدتها وطفلتها (المتوفاة) البالغة من العمر عامين و3 أشهر، وأثناء صعودهن داخل الأسانسير وقعت الطفلة بين الأسانسير والحائط ما أدى إلى وفاتها.



وأوضحت التحقيقات، أنه تم فحص تراخيص المصعد الذي حدثت به الواقعة، وتبين أنه يوجد له عقد صيانة، وآخر صيانة أجريت له كانت في 26 من ديسمبر الجاري.



وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع "جنى . م . ص" تبلغ من العمر عامين ونصف من قرية هلا التابعة لمدينة ميت غم، في أثناء صعودها مع أسرتها الأسانسير الخاص بعيادات في قرية أسنيت بكفر شكر حيث سقطت بين الأسانسير والحائط ولقيت مصرعها في الحال .



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية لموقع الحادث وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



يذكر أن مستشفى كفر شكر المركزي يخضع للتطوير منذ عام 2015 ضمن المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية وتبلغ نسبة إنهاء الأعمال بها 95% ومن المقرر أن جرى افتتاحها في 2020.



ويضم المستشفى 20 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 سرير عناية مركزة، وقسم استقبال وطوارئ، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى ويحتوى على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الاشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجانى والاقتصادى والفندقى.



فيما أمر قاضى المعارضات بنيابة شرق القاهرة الكلية، بتجديد حبس طرفي مشاجرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، ووضع حراسة مشددة عليهم داخل مستشفى السلام العام الذي يتلقون فيه العلاج، وذلك على خلفية تشاجرهم مع بعضهم البعض بسبب خلافهم حول الميراث، ما أسفر عن مصرع مقاول.



بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا ورد لقسم شرطة السلام أول، من الأهالى بقيام مشاجرة ووقوع متوفى ومصابين بشارع المستشار أحمد عمر ـ أبو رجيلة ـ دائرة القسم.



وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة على النحو التالى، طرف أول "ا. هـ. س" 53 سنة مقاول معمارى، توفى إثر إصابته بجرح بالرأس ونقل إلى مستشفى السلام العام، و"ع. هـ. س" 42 سنة نجار مسلح مصاب بكسر باليد اليمنى شقيق المتوفى، و"ع. ا. هـ" 28 سنة نجار مسلح مصاب بكسر بالجمجمة ونقل إلى مستشفى المطرية، و نجل المتوفى وطرف ثان"س. ا. س" 33 سنة سائق و، "ب. ا. س" 18 سنة عامل.



وبإجراء التحريات والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات سابقة حول الإرث الخاص بعائلتهم في محافظة أسيوط، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام 2 ماسورة حديدية كانت بحوزتهما محدثين إصابتهم المشار إليها والتى أودت بحياة الأول.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم.



وفى سياق متصل شهد شارع المرج جريمة قتل بشعة عندما وقعت مشاجرة بين صاحب محل وسيدة استعانت بزوجها وشقيقه بسبب مشادة مع الأول لرفضه إرجاع حذاء نجلها.



وتطورت المشاجرة التي استعان فيها صاحب المحل بالعمال والبائعين لديه، حتى أسفرت المشاجرة عن مقتل زوج السيدة وإصابة شقيقه، وتمكن رجال الأمن من القبض على صاحب المحل والمتورطين في الجريمة وجارٍ عرضهم على النيابة للتحقيق.



البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا بوقوع مشاجرة بشارع المرج، ووجود متوفى وعدد من المصابين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الذين تمكنوا من ضبط طرفى المشاجرة ونقل جثة و٣ مصابين للمستشفى لإسعافهم.



وتبين من التحريات أن سيدة ذهبت لإرجاع حذاء من محل بشارع المرج، إلا أن صاحب المحل رفض، فوقعت مشادة بينهما استعانت على أثرها السيدة بزوجها وشقيقه لتتطور إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء قام على أثرها صاحب المحل وعدد من العمال بذات المحل بالتعدى بالضرب على الطرف الثانى.



وأسفرت المشاجرة عن مقتل زوج السيدة "عامل" بـ ٣ طعنات نافذة، وإصابة شقيقه "عامل" بجروح متفرقة، وكذا إصابه ٢ من عمال المحل وحدوث تلفيات به، ونقلوا جميعا إلى المستشفيات.



وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فى الحادث.