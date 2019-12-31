محافظ بني سويف يوجه بإعداد خطة برامج وأنشطة لبناء الشخصية المصرية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف حرصه على تفعيل جميع الكيانات الشبابية التي تعمل تحت مظلة وقيادة وزارة الشباب والرياضة ، حيث يتسع نشاطها وبرامجها العملية إلى أكثر من مجال،خاصة في مجالات تنمية روح الولاء للوطن ، وبرامج التوعية المتنوعة المتضمنة كافة جوانب الحياة ، ودعم جهود التدريب الأكاديمي لبناء الشخصية الوطنية المتكاملة، في إطار دعم الاستراتيجية المصرية لبناء الشخصية المصرية 2030.



وأشار محافظ بني سويف إلى أن الفترة الحالية ستشهد تنفيذ خطوات جادة في دمج الشباب وتنمية دوره في بناء المجتمع والنهوض به في مختلف المجالات، مؤكدا دعم القيادة السياسية للشباب من منطلق قناعة راسخة بأهمية دورهم ، وأنهم هم قوة مصر في الحاضر وصمام الأمان للوطن ، والأمل في مستقبل مشرق لوطننا الغالي.



جاء ذلك خلال لقائه بالدكتورة سماح مصطفى الأمين، العضو المركزي لجمعية المرشدات المصرية التابعة للاتحاد العام للكشافة والمرشدات" الذي يعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، مساء الإثنين، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة في مجالات تفعيل دور الشباب في الخطط التنموية ، وبرامج التأهيل المتعددة التي تستهدف هذه الفئة المهمة ، وطرح أطروحات ومبادرات توعوية وتثقيفية وتنموية يمكن تنفيذها في الوقت القريب .



ورحب محافظ بني سويف بعدد من المبادرات التي تم طرحها منها : مبادرة "طور ذاتك " التي تستهدف تدريب الشباب وبناء الشخصية المتكاملة ، وتنفيذ ماراثون "احمي نفسك من صدر سرطان الثدي" ، مؤكدا دعمه لتنفيذ مثل تلك المبادرات الهادفة التي تتسق مع أهداف الدولة التنموية ،مثنيا على المبادرة التي نفذتها الجمعية "معا لتنمية التفكير " تحت شعار لا للحفظ والتلقين في 210 مدرسة ابتدائية بالمحافظة ،وهي التجربة الأولى على مستوى الجمهورية في هذا المجال، التي استهدفت توعية التلاميذ بالمبادرة بأهمية الفهم والبحث في عملية التحصيل الدراسي .



وبحث "غنيم" و"سماح" عددا من الموضوعات التي تدعم دور الجمعية بالمحافظة ، منها التسهيلات اللازمة لتنفيذ الأنشطة المتعددة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم ، وتخصيص مقر دائم للجمعية بالمحافظة لتقوية الكيان ودعم أنشطته ، حيث أكد محافظ بني سويف دعمه لكل ما يدفع بدور الجمعية للأمام.



وطالب محافظ بني سويف بإعداد تصور وخطة تتضمن برامج وأنشطة يتم تنفيذها على مستوى المحافظة ، خاصة وأنه يوجد فريق من الجمعية بكل مدرسة بالمحافظة ، وذلك يجب استثماره بالشكل الأمثل في بناء الشخصية من مرحلة الطلائع ، والتي تعد الفترة الأفضل في تنفيذ برامج التوعية وتنمية الفكر ورفع الوعي.