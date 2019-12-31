عام شُغل مش فهلوة.. خبيرة أبراج تتوقع حظ المصريين في 2020

قالت بسنت يوسف، خبيرة علم التاروت (يجمع بين علمي الفلك والأبراج)، إن جميع الأبراج فرصتها عظيمة في 2020، مضيفة أنها فرص، وليست حظًّا، وفرص ذهبية لكثير من الناس في كل الأبراج، ويجب أن يتم اغتنامها.



وأوضحت بسنت يوسف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن كوكب الحظ موجود في مكان عملي وواقعي، وكل يومين ونصف، ستوجد فرص ذهبية لبرج ما.



وأضافت خبيرة التاروت، أن 2020 والأعوام المقبلة هي سنوات عمل، وليست فهلوة.



وأشارت إلى أن "اللي كان ماشي بالفهلوة الأيام والسنين اللي فاتوا؛ مش هتمشي بعد كده".



وأكدت بسنت يوسف، أننا مقبلون على سنوات عمل، "واللي هيستمر في الفهلوة؛ هيخسر ويندم جدا على الفرص التي أضاعها".