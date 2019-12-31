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رياضة

مواجهات قوية.. لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
الدوري السعودي
الدوري السعودي
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محمد رشاد
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، جدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2019/ 2020.

وتنطلق مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي، يوم 30 يناير 2020، على أن يختتم يوم 30 مايو 2020.

وأوضحت لجنة المسابقات، في بيان، أنها عملت مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، لمناقشة مواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركة الآسيوية، والخروج بالحلول المناسبة.

ويلعب النصر حامل اللقب والمتصدر مع الشباب يوم 14 فبراير، في حين يلعب الهلال مع الاتحاد يوم 22 فبراير، ويلعب النصر مع الأهلي يوم 27 فبراير، والاتحاد مع الشباب يوم 29 فبراير.

وتقام مباراة القمة بين الهلال والنصر في الجولة الـ23، على أن يتم تحديد الموعد في وقت لاحق.

ويلتقي الاتحاد مع الأهلي يوم 11 أبريل، ويلتقي الأهلي مع الهلال يوم 25 أبريل، والأهلي مع الشباب يوم 8 مايو، والاتحاد مع النصر في الجولة الـ29، ويلعب الاتحاد مع الأهلي يوم 11 أبريل، ويلتقي الأهلي مع الهلال يوم 25 أبريل، والأهلي مع الشباب يوم 8 مايو، والاتحاد مع النصر في الجولة الـ29 يوم 11 أو 12 مايو، والهلال مع الشباب يوم 30 مايو.

وحصد الهلال 24 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 5 نقاط عن النصر متصدر جدول الترتيب، لكن الهلال لعب 11 مباراة، مقابل 13 مباراة للنصر.

وفي المركز الثالث جاء الوحدة فى ترتيب الدوري السعودي ويملك نفس رصيد الهلال (24 نقطة)، لكن من 13 مباراة، وفي المركز الرابع يأتي الأهلي برصيد 23 نقطة من 12 مباراة.
مواجهات قوية.. لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي
مواجهات قوية.. لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي
مواجهات قوية.. لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي
مواجهات قوية.. لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي
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