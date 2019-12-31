أخبار التوك شو.. أحمد موسى: نقل 4 كباش إلى ميدان التحرير يحوله لمزار سياحي.. خناقة على الهواء بسبب أبو زعبل للأسمدة.. لميس الحديدي تخرج لفاصل سريع بسبب الحمام

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
الأعداء كثيرون.. أحمد موسى: نقل 4 كباش لـ ميدان التحرير يحوله لمزار سياحي
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم حاليا تنفيذ مشروع تطوير ميدان التحرير، وسوف يتم نقل 4 كباش من الأقصر إلى الميدان ضمن خطة تطويره.
حالات لا يجوز التصالح فيها بـ قانون مخالفات البناء.. تعرف عليها
قال محمد عطية، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يختص بجميع المخالفات التي حدثت قبل صدور القانون في المدن، واستثنى القانون حالات لا يجوز التصالح فيها.
لعدم إتقانهم اللغة العربية | تحرير محضر لـ أساتذة بكلية الزراعة جامعة المنوفية
قال الدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إنه أثناء تأدية الطلاب للامتحانات لم يصل إليهم أي شكاوى، موضحا أن أحد الطلاب أثناء أداء الامتحانات تم اكتشاف أخطاء لغوية جسمية في ورقة الأسئلة.
أنت بتاع شجر بس | خناقة على الهواء بين برلماني ومسئول في البيئة بسبب أبو زعبل للأسمدة
نشبت مشادة قوية على الهواء بين محمد عبد الله مدير إدارة البيئة بمحافظة القليوبية، وبين النائب رضوان الزياتي بسبب انبعاثات مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.
به مخالفات.. البيئة عن مصنع أبو زعبل للأسمدة: إلقاء مياه الصرف بترعة الإسماعيلية مخالف
قال هشام الجمل، رئيس لجنة وزارة البيئة المعاينة لـ مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، إنه تم الانتهاء من تقرير الوزارة واللجنة قامت بدورها وبتفتيش مصنع أبو زعبل والمصانع المجاورة ومنها مصنع الشبا.
الحكومة: فتحنا باب المعاش المبكر لمن يرغب بمزايا
أكد هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه تم فتح باب المعاش المبكر لمن يرغب بمزايا معينة، مشيرا إلى أن أي موظف يرى أنه يرغب في التقدم للمعاش بنفسه فسيحصل على مزايا معينة.
وأضاف هاني محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، نعمل على إعادة تدريب العاملين بالحكومة لأداء المهام المختلفة، وتطوير مهارتهم والحصول على تدريب تحويلي، دون الاستغناء عن أي موظف نهائيا.
لتدخل ضيفتها الحمام | لميس الحديدي تخرج لفاصل سريع على الهواء
قالت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، إنها خرجت من عام 2019 بزيادة 10 كيلوجرامات في منطقة الأرداف، معلنة أن أفضل مكان زارته كان قبر حماتها.
الأعداء كثيرون.. أحمد موسى: نقل 4 كباش لـ ميدان التحرير يحوله لمزار سياحي
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم حاليا تنفيذ مشروع تطوير ميدان التحرير، وسوف يتم نقل 4 كباش من الأقصر إلى الميدان ضمن خطة تطويره.
حالات لا يجوز التصالح فيها بـ قانون مخالفات البناء.. تعرف عليها
قال محمد عطية، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يختص بجميع المخالفات التي حدثت قبل صدور القانون في المدن، واستثنى القانون حالات لا يجوز التصالح فيها.
لعدم إتقانهم اللغة العربية | تحرير محضر لـ أساتذة بكلية الزراعة جامعة المنوفية
قال الدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إنه أثناء تأدية الطلاب للامتحانات لم يصل إليهم أي شكاوى، موضحا أن أحد الطلاب أثناء أداء الامتحانات تم اكتشاف أخطاء لغوية جسمية في ورقة الأسئلة.
أنت بتاع شجر بس | خناقة على الهواء بين برلماني ومسئول في البيئة بسبب أبو زعبل للأسمدة
نشبت مشادة قوية على الهواء بين محمد عبد الله مدير إدارة البيئة بمحافظة القليوبية، وبين النائب رضوان الزياتي بسبب انبعاثات مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.
به مخالفات.. البيئة عن مصنع أبو زعبل للأسمدة: إلقاء مياه الصرف بترعة الإسماعيلية مخالف
قال هشام الجمل، رئيس لجنة وزارة البيئة المعاينة لـ مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، إنه تم الانتهاء من تقرير الوزارة واللجنة قامت بدورها وبتفتيش مصنع أبو زعبل والمصانع المجاورة ومنها مصنع الشبا.
الحكومة: فتحنا باب المعاش المبكر لمن يرغب بمزايا
أكد هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه تم فتح باب المعاش المبكر لمن يرغب بمزايا معينة، مشيرا إلى أن أي موظف يرى أنه يرغب في التقدم للمعاش بنفسه فسيحصل على مزايا معينة.
وأضاف هاني محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، نعمل على إعادة تدريب العاملين بالحكومة لأداء المهام المختلفة، وتطوير مهارتهم والحصول على تدريب تحويلي، دون الاستغناء عن أي موظف نهائيا.
لتدخل ضيفتها الحمام | لميس الحديدي تخرج لفاصل سريع على الهواء
قالت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، إنها خرجت من عام 2019 بزيادة 10 كيلوجرامات في منطقة الأرداف، معلنة أن أفضل مكان زارته كان قبر حماتها.