مصطفى فهمى وزوجته يزوران مركز مجدى يعقوب فى أسوان.. صور

رصدت "صدى البلد" قيام الفنان الكبير مصطفى فهمى وزوجته الإعلامية فاتن موسى بزيارة مركز الدكتور مجدى يعقوب للقلب وذلك أثناء زياتهما لمدينة أسوان .



حيث قامت زوجة الفنان مصطفى فهمى بتوثيق كافة تفاصيل الزيارة، واطلعا فهمى وزوجته على سير العمل في مركز مجدى يعقوب، والتقيا بعدد من الأطفال،وكذلك بمجموعة من الأطباء المعالجين للأطفال.





وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء تمتلك العديد من المقومات والصروح العلمية والطبية الجاذبة للزائرين والشخصيات العامة ،و أهل الفن والإعلام والرياضة.



ومن أبرز هذه الأماكن التي يحرص المشاهير على زيارته داخل عروس الجنوب نجد الصرح الطبى العالمى مركز الدكتور مجدى يعقوب لجراحات وأبحاث وأمراض القلب الذى يعد قبلة طبية غير مسبوقة.



وكان قد انشا الدكتور مجدي يعقوب أكبر مركز له لأمراض وأبحاث القلب بأسوان وهى مؤسسة غير ربحية تعتمد بشكل رئيسي على التبرعات الخيرية، وتهدف في المقام الأول إلى تقديم الخدمة الطبية المتميزة في مجال القلب والأوعية الدموية بالمجان لجميع مرضى القلب من الأطفال والكبار، بجانب العمل على دعم الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال، حيث يقوم مركز مجدى يعقوب سنويًا بإجراء 3 آلاف عملية قلب مفتوح و3 آلاف عملية لقسطرة القلب، فضلًا عن استقبال 3 آلاف حالة كشف جديدة.



ويستقبل مركز القلب بأسوان آلاف الحالات سواء بإجراء الكشف والفحوصات أو العمليات الجراحية ونظرًا لوجوده في جنوب الصعيد، حيث يستلزم الحجز بمركز مجدى يعقوب نسخة من تقرير الموجات الصوتية حديثة (أيكو)، وتقرير القسطرة القلبية، أو ما يفيد الإصابة بأمراض القلب وصورة البطاقة الشخصية وصورة شهادة الميلاد للأطفال، وأرقام التليفون "رقم ارضى و2 رقم محمول".