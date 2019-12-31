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مرأة

في الشتاء القارس.. طريقة عمل سحلب بالشيكولاتة لـ الشيف الشربيني

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:09 ص
للشتاء القارص ..طريقة
للشتاء القارص ..طريقة عمل سجلب بالشكولاتة للشربيني
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أسماء عبد الحفيظ
تعرضت جميع محافظات مصر، لانخفاض فى درجات حرارة الجو خلال الأيام السابقة، مما جعل العديد من الأشخاص يشكون من شدة البرودة، ويبحثون عن أفضل المشروبات التي تجعلهم يشعرون بالدفء في ظل الشتاء القارس.

وقدم الشيف الشربيني، طريقة عمل مشروب شتوي شهير، يساعد على التدفئة، وهو سحلب بالشيكولاتة والكريمة.

مقادير سحلب بالشيكولاتة والكريمة :

سحلب
لبن
كريمة
سكر بودرة
كاكاو خام
مكسرات مشكلة

طريقة تحضير سحلب بالشيكولاتة والكريمة :

* يسخن اللبن مع السكر على النار

* ثم يضاف الكاكاو السحلب ويقلبو جيدا حتى يثقل القوام

* ويضاف المكسرات حسب الرغبة ويقدم
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