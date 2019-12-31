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فن

في ذكرى ميلاد أم كلثوم.. قصة زواجها سرًا لمدة أسبوع

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:14 ص
أم كلثوم
أم كلثوم
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سعيد فراج
تحلُّ اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ذكرى ميلاد كوكب الشرق الفنانة الراحلة أم كلثوم، والتى كانت سفيرة مصر لدى دول العالم، بفنها الراقى وأعمالها الخالدة، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1898، ورحلت في 3 فبراير عام 1975، عن عمر 76 سنة.

وحلت مديحة يسري في لقاء تليفزيوني ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، قبل الوعكة الصحية التي مرت بها قبل الوفاة، تحدثت خلاله عن حياتها الفنية والخاصة.

وخلال اللقاء، أكدت مديحة يسري صداقتها القوية بكوكب الشرق أم كلثوم، مشيرة إلى أنها تعرف العديد من أسرارها التي لم تكشف بعد، لافتة إلى أنها كانت تزورها مرات عدة في قصرها.

وأشارت مديحة يسري إلى أن أم كلثوم كانت تبوح لها بكل أسرارها لا سيما العاطفية، لافتة إلى أنها عاتبتها هاتفيًا حينما تزوجت من ملحن تحفظت على ذكر اسمه، حيث إن ذلك الزواج استمر لمدة أسبوع واحد فقط، بعدها حدث الطلاق.

وأضافت مديحة يسري، أنها أجرت اتصالا هاتفيا بـ كوكب الشرق، عاتبتها فيه بعد زواجها من هذا الملحن، إذ قالت لها: "مش أم كلثوم اللي تعمل كده"، لافتة إلى أنها لم تكن تقصد التقليل من هذا الملحن".
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