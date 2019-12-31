آخر يوم في 2019.. طريقة تحضير شجرة الكريسماس بالدجاج للأطفال

تقدم الشيف نورهان ميشيل، طريقة عمل شجرة كريسماس الدجاج للأطفال، بشكل رائع ومذاق شهي لا يقاوم، وذلك بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية.



مقادير شجرة الكريسماس بالدجاج



دجاجة مخلية ومشوية في الفرن متبلة بملح وفلفل وليمون وبودرة بصل وزعتر

بصل برنواز

شبت مفروم

فلفل أخضر برنواز

مايونيز

مستردة بودرة

ثوم

ملح وفلفل

فلفل رومي أحمر

للتزيين

مكسرات مفرومة

شبت مفروم

فلفل ألوان برنواز

رمان

نعناع



طريقة تحضير شجرة كريسماس الدجاج



* تقطع الدجاجة لمكعبات صغيرة



* تحفظ بالمجمد حتى تتماسك ثم تزين بالرمان والمكسرات والفلفل الألوان والنعناع والشبت.